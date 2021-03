Mraz je spet pritisnil

Po sinočnjem prehodu hladne vremenske fronte je po pričakovanjih nad naše kraje začel pritekati mrzel severni zrak. Temperature so padle in je zapihala močna burja, ki danes v sunkih dosega hitrost okrog 90 km/h. Razmere so se v primerjavi s preteklimi dnevi precej spremenile in so trenutno bolj zimske kot pomladne.

Sinoči se je ob vremenski spremembi povečala nestanovitnost in so ponekod prehodno nastajale plohe, mestoma na Kraški planoti so se tudi prikazale snežinke.

Temperature so se ponoči spustile do okrog ledišča. Na Kraški planoti je deželna meteorološka opazovalnica pri Briščikih namerila +0,8 stopinje Celzija in v Zgoniku +1,2 stopinje Celzija, v Červinjanu +1,1 stopinje Celzija, na Goriškem +3,0 stopinje Celzija in ob morju +4,9 stopinje Celzija. Občutek mraza povečuje burja.

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 6 do 9 stopinj Celzija, prevladovalo pa bo sončno vreme, burja bo v popoldanskih urah slabela.

Tudi jutri (nedelja) bo povečini pretežno jasno. Nočne temperature bodo še za kakšno stopinjo Celzija nižje od današnjih. Živo srebro se bo večjem delu dežele spustilo pod ledišče. Burja bo ponehala.

V ponedeljek in torek bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Noči bodo mrzle, čez dan pa bo postopno topleje.