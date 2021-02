Mrzel polarni zrak se je predstavil s sneženjem (video)

Vdor mrzlega polarnega zraka je po pričakovanjih destabiliziral ozračje. Nad Tržaškim zalivom in na Kraški planoti so se malo po 11.30 pojavljale padavine, v višjih legah je snežilo. Nastale so krajevne snežne plohe. Temperatura se je že nekoliko spustila, padec pa se bo nadaljeval v prihodnjih urah, zapihala je burja. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica ob 11. uri namerila nekaj več kot 3 stopinje Celzija, vendar živo srebro trenutno še drsi navzdol, burja v Trstu pa je za zdaj dosegla hitrost okrog 50 km/h in se bo v prihodnjih urah okrepila.

Popoldne se bo vreme izboljšalo in marsikje delno razjasnilo. Temperatura se bo spuščala in bo vetrovno.

Najnižje nočne temperature se bodo povsod, razen ob morju, spustile pod ničlo, ob morju do okrog ničle.

V prihodnjih dneh bo povečini precej jasno, mrzlo in vetrovno, najnižje nočne temperature bodo povsod za več stopinj Celzija pod lediščem.