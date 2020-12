Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Muffini za najmlajše

Včasih, ko smo hodili v šolo, so dekleta za malico imele kruh z maslom in sladkorjem, v najboljšem primeru s »formaginom« (topljenim sirom). Fantje so prinašali sendviče s salamo, po navadi s kruhom iz prejšnjega dneva. Samo en kolega je imel vedno svež kruh, ker je mati prodajala rože in vstajala zgodaj, tako da je sinu vedno priskrbela komaj pečeno žemljo. A ni imel vedno sreče, da jo je pojedel sam, razredne miši so poskrbele, da je njegova malica izginila ob prvem spraševanju. Odkrito rečeno, sedaj me je res sram, takrat pa se nam je zdelo imenitno. Mularija pač.

Kaj pa danes? Za druge otroke ne vem, moji vnuki pa se med odmorom v glavnem mastijo s sladkarijami, med katere zadnje čase sodijo tudi »muffini«, sladice, ki smo jih dobili iz Amerike ali Anglije. Slednji baje izhajajo iz Walesa in jih poznajo kar iz 10. ali 11. stoletja, ameriški so seveda mlajši in segajo tja v 19. stoletje. Pri nas jih dobimo v vsaki pekarni, zelo priljubljeni pa so tudi v počivališčih na avtocestah.

Priprava je sila enostavna. Potrebujemo:

380 g moke

180 g mehkega masla

četrt litra mleka

zavojček pecilnega praška

zavojček vanilina

200 g sladkorja

ščepec soli

3 jajca

naribano skorjico ene limone.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj.

Maslo penasto zmešamo s sladkorjem in z vanilinom, da dobimo gladko zmes (lahko si pomagamo z električnim mešalcem). Primešamo še ščepec soli in in naribano limonino skorjico. V zmes vbijemo jajca in prilijemo mleko ter spet mešamo, da dobimo gladko zmes. Moko presejemo skupaj s pecilnim praškom in jo postopoma dodajamo v zmes: dobiti moramo gladko maso brez grudic. Pustimo, da se zmes ustali, nato z žlico napolnimo papirnate modelčke, s katerimi napolnimo vdolbine posebnega pekača za peko muffinov. Pazimo, da jih napolnimo samo do dveh tretjin, saj bodo narasli in dobili značilno kapico. Pečemo jih približno 20-25 minut. Ko so pečeni, ugasnite pečico, odprite vratca in pustite muffine še kakšno minuto noter, nakar jih lahko vzamete iz pečice in pustite, da se popolnoma ohladijo.

Muffine lahko potresemo z naribano čokolado, v zmes lahko vmešamo katerokoli sadje (po navadi borovnice), sveže ali suho, orehe, lešnike, kar imamo pač pri roki in kar bo jedcem všeč. Nekdo vmeša v zmes tudi jogurt ali kislo smetano, v tem primeru pa je treba zmanjšati količino mleka.

Dober tek!

Ivan Fischer