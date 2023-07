Muhasto vreme pod vplivom severnega zraka

Vremenska slika bo več dni, vsaj do vključno četrtka, vsaj občasno nestanovitna. Pod vplivom pronicanj bolj vlažnega severnega zraka, ki ga proti nam preusmerja globoko ciklonsko območje nad Skandinavijo, bo prevladovala spremenljivost, nastajale bodo občasne krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in verjetnejše v popoldanskih urah zlasti v severnih predelih dežele, manj verjetne pa bodo ob morju, kjer bo več sončnega vremena. V gorah bo danes in v prihodnjih dneh sicer povečini oblačno, vlažno in občasno deževno. Arso za danes za severno polovico Slovenije opozarja pred močnejšimi nevihtami z nalivi in možnostjo toče.

Od petka se bo nad severnim Sredozemljem krepil subtropski anticiklon, ki nam bo, kot kaže, nato zagotovil večdnevno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom ter ob višjih temperaturah.

Od danes do vključno četrtka bo povečini delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma in občasno se bodo iz kopaste oblačnosti pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zlasti v gorah bo povečini oblačno in deževno. Plohe in nevihte bodo manj pogoste ob morju, kjer bo povečini sončno ali zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo vse te dni do okrog 28 stopinj Celzija, razmeroma prijetne bodo noči. Jutri bo zapihala burja.

V petek bo sprva lahko še nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, čez dan se bo zjasnilo in bo povečini sončno. Pretežno jasno bo tudi v soboto in nedeljo, ko bo tudi topleje.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v začetku prihodnjega tedna.