Na avtocesti A23 je pozno sinoči na odseku med Vidmom in Guminom zagorel tovornjak za prevoz avtomobilov. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so zavarovali območje in pogasili požar, osebje družbe Autostrade per l’Italia in policija. Na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je velika. Povsem uničena sta bila kombija, ki jih je tovornjak prevažal. Gasilci še preiskujejo vzroke požara, kaže pa, da ga je povzročil kratek stik.