Na avtocesti A28 med izvozoma Fontanafredda in Sacile vzhod v smeri proti Coneglianu sta danes zjutraj trčila avtomobil in tovornjak. Voznika avtomobila, ki je bil poškodovan, so reševalci službe 118 prepeljali v bolnišnico. Na pomoč so mu priskočili tudi gaslici iz Pordenona, ki so nato zavarovali prizorišče nesreče in so odpravili njene posledice.