Na avtocesti A28 tri vozila vpletena v nesrečo

Na avtocesti A28 pri Pordenonu, nedaleč od sejmišča, so bili okrog 9. ure tri vozila vpletena v prometno nesrečo. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so na kraju oskrbeli dve osebi, ki sta bili lažje poškodovani, nato so ju z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z zeleno triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče, gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter osebje družbe Autovie Venete. Promet je bil oviran in so nastajali zastoji.