Na avtocesti A4 bo spet nadziral hitrost safety tutor

Na deželnem avtocestnem omrežju, ki ga upravlja družba Autovie Venete, bodo kmalu spet začeli meriti hitrost vozil z napravo safety tutor. V noči na sredo so, kot predvideva zakon, opravili umerjenje vseh 11 naprav, v največ desetih dneh bodo tako spet začele delovati. Umerjanje je potekalo s posebnim vozilom - premičnim laboratorijem na različnih odsekih med posameznimi merilnimi napravami. Kot je znano, safety tutor meri povprečno hitrost vozila na podlagi razdalje in časa, ki ga je slednje potrebovalo od enega do drugega elektronskega merilnika. Skupaj gre, kot omenjeno, za 11 merilcev hitrosti na različnih avtocestnih odsekih, vse od cestninske postaje pri Moščenicah do San Stina in Portogruara ali od vozlišča pri Palmanovi do Vidma jug.