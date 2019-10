Na avtocesti A4 delno zaprtje vozlišča pri Palmanovi

Zaradi gradnje tretjega voznega pasu bodo na avtocesti A4 danes in v prihodnjih dneh nekajkrat zaprli del vozlišča pri Palmanovi, sporoča družba Autovie Venete.

Danes od 21. ure do 5. ure jutri zjutraj bodo vozila, ki iz smeri Benetk vozijo proti Vidmu in Trbižu izločali na izhodu pri Palmanovi. Na avtocesto bodo nato lahko ponovno zapeljali na istoimenskem uvozu. S tem se bodo izognili delu vozlišča, kjer potekajo gradbena dela. Podobno bo, z enakim urnikom, tudi jutri (torek) in v sredo do vključno 5. ure zjutraj v četrtek.

Avtomobilisti, ki vozijo iz smeri Benetk proti Trstu pa bodo lahko nadaljevali svojo običajno pot.