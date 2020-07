Na avtocesti A4 dovoljeno hitrost prekoračil kar za 128 km/h

Prometni policisti so na avtocesti A4 v smeri Benetk minulo noč ustavili tujega voznika, ki je dovoljeno hitrost prekoračil kar za 128 km/h. Na območju, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu in je najvišja dovoljena hitrost 80 km/h, je vozil 208 km/h. Policisti so zasledovali voznika in hitrost namerili z napravo »Provida«. Prometni zakonik v primeru kršitev tujih voznikov predvideva takojšnjo poravnavo kazni, sicer pa zaseg avtomobila.

Prometni policisti so na avtocesti A4 v juliju skupno ugotovili 770 kršitev hitrosti in naložili enako število glob.