Na avtocesti A4 dve hudi nesreči, ena smrtna žrtev

Na avtocesti A4, ki je med San Giorgiom in Latisano v smeri Benetk še zaprta, sta se ponoči in zjutraj pripetili dve hujši prometni nesreči. Prvo je povzročil voznik avtomobila, ki je ponoči okrog 3. ure pri Latisani polkrožno obrnil in vozil v napačno smer po izvozni rampi. Prišlo je do silovitega trčenja s tovornjakom, ki je ravno tedaj pravilno privozil mimo. Voznik tovornjaka se je poskusil izogniti trčenju in je izgubil nadzor nad vozilom, pri čemer se je tovornjak prevrnil na bok. Kljub silovitemu trčenju, na srečo ni bilo smrtnih žrtev, poroča družba Autovie Venete.

Druga nesreča se je okrog 8.30 pripetila v bližini prve. Promet je bil zaradi nočne nesreče na tamkajšnjem odseku močno upočasnjen, pri čemer tovornjakar ni opazil zastoja in se je zaletel v sprednje tovorno vozilo. Trčenje je bilo silovito, utrpel je hude poškodbe in je na kraju umrl.

Trenutno še poteka odstranjevanje posledic nesreče, sporoča družba Autovie Venete.