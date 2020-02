Na avtocesti A4 »padla« štiri vozniška dovoljenja

Na avtocesti A4 so prometni policisti v sklopu poostrenega nadzora na odsekih, kjer potekajo dela za gradnjo tretjega voznega pasu, v zadnjem tednu ustavili 15 voznikov zaradi prekoračitev hitrosti. Trem voznikom, ki so dovoljeno hitrost 80 km/h presegli za več kot 40 km/h, so za določen čas odvzeli vozniško dovoljenje. Voznici iz Rima, ki je drvela 152 km/h, pa bodo odvzeli vozniško dovoljenje za šest mesecev do enega leta in ji bodo pobrali še nadaljnjih 10 točk.

Policisti so prehitre avtomobiliste zasledovali na vozilu z mobilnim merilnikom hitrosti provida. Na počivališču so jih nato ustavili in jim naložili globe.