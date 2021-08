Na avtocesti A4 povečan promet

Na avtocesti A4 danes poročajo o povečanem prometu. Kolone nastajajo zlasti pred cestninsko postajo pri Moščenicah v smeri Trsta in pri izhodu za Latisano. Gre za povratnike, ki so ravnokar zaključili počitnice in za nov val turistov, ki so se odločili za letovanje v deželnih obmorskih krajih. Na slovenskem avtocestnem omrežju poročajo o zastojih na meji z Avstrijo. Na gorenjski avtocesti med priključkom Lesce in predorom Karavanke proti Avstriji, je kolona dolga 12 kilometrov, čakalna doba je 4 ure ali več.