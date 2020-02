Na avtocesti A4 je davi prišlo do neobičajnega dogodka. Mimoidoči vozniki so okrog 9.30 povozili laboda. Najhuje jo je skupila žival, ki je na mestu poginila, med vozniki pa na srečo ni bilo poškodovanih. Njene ostanke so odstranili prometni policisti iz Palmanove. Promet je potekal brez zastojev, saj je do nesreče prišlo na novem tripasovnem odseku.