Na avtocesti A4 se je prevrnil tovornjak

Na avtocesti A4 se je danes na tripasovnem odseku med krajema Roncade in San Donà v smeri proti Trstu ob 14.30 prevrnil tovornjak, ki je prevažal gradbeni material. Voznik je na srečo utrpel le lažje poškodbe. Tovor je padel na vozišče, ni prišlo pa do večjih zastojev, ker so promet preusmerjali na prehitevalni pas. Na kraju so bili reševalci, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.

Kaže, da je voznik izgubil nadzor nad tovornjakom zaradi počene pnevmatike ali več pnevmatik. Zapeljal je z vozišča in trčil v varnostno ograjo, pri čemer se je tovornjak prevrnil.