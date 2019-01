Na avtocesti A4 se obeta težaven konec tedna

Družba Autovie Venete pričakuje v tem koncu tedna na avtocesti A4 zelo gost promet povratnikov, ki bo povečan v obe smeri. Za jutri (sobota 5.1.) pričakujejo zastoje zlasti pri San Donaju in Palmanovi, na kar bodo občutno vplivale tudi razprodaje. Lani so v teh dneh beležili do 50-odstotni porast prometa v primerjavi z dnevi pred božičem. Zastoji bodo predvidoma nastajali tudi pri Moščenicah v smeri proti Benetkam. Promet bo povečan tudi v ponedeljek 7. in v torek 8. januarja, ko bodo spet vozili tovornjaki.