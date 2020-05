Na avtocesti A4 se povečuje promet, sporoča družba Autovie Venete. Najmanj tranzitov so zabeležili v tednu med 30. marcem in 5. aprilom, ko so prešteli nekaj manj kot 183 tisoč vozil, medtem ko jih je bilo v istem obdobju lani več kot 847 tisoč. Upad je bil več kot 78-odstoten. Od tedaj se je začela počasna, toda konstantna rast, ki je postala bolj občutna po 20. aprilu. V minulem tednu med 4. in 10. majem so zabeležili več kot 394 tisoč tranzitov. Gre sicer za občutno manjše število kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 863 tisoč, ki pa potrjuje pozitivni trend.

Največji porast so zabeležili med tovornimi vozili, ki so jih v minulem tednu prešteli skoraj 194 tisoč, lani pa v istem obdobju nekaj več kot 270 tisoč, najmanjši pa med osebnimi vozili, ki jih je bilo le nekaj več kot 200 tisoč, medtem ko jih je bilo lani skoraj 600 tisoč.