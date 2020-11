Na avtocesti A4 sta malo po 13. uri pri Porpettu v smeri proti Benetkam trčila avtomobil in tovornjak. Avtomobil, v katerem je voznik v kletkah prevažal haskije, se je zaletel v tovornjak, pri čemer se je prevrnil na streho. Voznik na srečo ni bil poškodovan. Nekatere kletke pa so se odprle in šest haskijev je pobegnilo. Ostali psički so ostali v kletkah nepoškodovani. Na kraj so poleg reševalcev prihiteli tudi živinozdravniki zdravstvenega podjetja.