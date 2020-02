Na avtocesti A4 trčili avtodom in dva tovornjaka

Na avtocesti A4 se je med Cessaltom in San Donajem blizu počivališča Calstorta sever v smeri proti Benetkam okrog 12.30 pripetila nesreča, v katero so bili vpleteni dva tovornjaka in avtodom. V trčenju na srečo ni bilo poškodovanih, nastali pa so večkilometrski zastoji. Trenutno še poteka odstranjevanje tovora, ki ga je izgubil eden od tovornjakov. Gre za 5-tonske železne objekte. Vozila so prehodno izločali v San Stinu. Na kraju so bili prometna policija, osebje družbe Autovie Venete in gasilci.