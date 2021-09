Danes malo pred 7. uro se je na avtocesti A4 na odseku med San Stinom in vozliščem pri Portogruaru v smeri Trsta pripetila smrtna nesreča. Tovornjak je iz še nepojasnjenih vzrokov močno trčil v varnostno ograjo, pri čemer je bil voznik huje poškodovan in je na kraju umrl. Na kraju so reševalci službe 118, policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Trenutno še potekajo dela za odpravo posledic nesreče, promet je upočasnjen.