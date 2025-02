Danes zgodaj zjutraj, približno ob 6.30, se je na odseku San Doná -Cessalto na avtocesti A4 zgodila smrtna prometna nesreča. Voznika tovornjaka, ki je vozil v smeri proti Trstu, je obšla slabost. Skušal se je ustaviti na reševalnem pasu. Med zavijanjem je trčil v varnostno ogrado. Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so ga poskušali oživljati. Žal pa za moškega ni bilo več pomoči. Na prizorišču so bili tudi prometni policisti, gasilci in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico.