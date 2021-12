Na avtocesti A4 umrl tovornjakar

Na avtocesti A4 se je ob 16.30 na odseku med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta, kjer sta zjutraj trčila avtomobil in tovornjak, pripetila nova prometna nesreča, tokrat smrtna. V trčenju treh tovornjakov s priklopnikom je umrl voznik enega tovornjaka. Odsek so zaprli, vozila izločajo pri San Stinu.

Posledice jutranje nesreče so sicer odpravili ob 14.30, vendar je bil promet v času druge nesreče še vedno upočasnjen.

Na kraju so reševalci službe 118, policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.