Na avtocesti A4 je v bližini cestninske postaje pri Latisani v smeri Benetk okrog 13. ure zagorel tovornjak. Voznik je ga uspel pravočasno ustaviti na odstavni niši in izstopiti. Na avtocesti ni prišlo do večjih zastojev, sporoča družba Autovie Venete. Na kraj so prihiteli gasilci iz Červinjana, osebje družbe Autovie Venete in policija iz Palmanove. Ni bilo poškodovanih.