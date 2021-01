Na avtocesti A4 med Meolom in San Donajem je v smeri proti Trstu danes zjutraj zagorel tovornjak, ki je prevažal nevarne snovi. Na srečo ni bilo poškodovanih, na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili in zavarovali kraj nesreče. Posledice nesreče še odstranjujejo, zato promet poteka le po enem voznem pasu, zato še nastajajo zastoji. Kolona je bila ob 11.30 dolga dva kilometra, pred tem pa je dosegla tudi do devet kilometrov.