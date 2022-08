Na avtocesti povzročila nesrečo in pobegnila

Na avtocesti A23 je sinoči na odseku med Vidmom in Guminom s svojim avtomobilom trčila v avtomobil, ki je bil zaradi okvare ustavljen na odstavnem pasu in je pobegnila. Le za las ni podrla voznika, ki je bil ob avtomobilu.

Policisti so takoj sprožili iskalno akcijo, vedeli so le, da gre za avtomobil bele barve, očividci pa so posredovali tudi nekaj številk registrske tablice. Voznico so izsledili na bližnjem počivališču, kjer se je skušala pomešati med številne ostale avtomobile. Ko so jo ustavili, so opazili, da je pod občutnim vplivom alkohola. Alkotest je nato pokazal petkratno dovoljeno vrednost.

Voznico so ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola in oglobili zaradi trčenja in pobega. Grozita ji odvzem vozniškega dovoljenja od enega do dveh let ter zaseg vozila.