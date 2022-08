Na avtocesti prevažala sedem kilogramov hašiša

Policisti iz Vidma so na cestninski postaji avtoceste A23 Videm jug ustavili avtomobil z dvema moškima. V njem so med preiskavo našli več kot sedem kilogramov hašiša. Prevažala sta ga 26-letnik iz Pordenona in 27-letni državljan Pakistana.

Moška sta se jim zazdela sumljiva, ko so ugotovili, da je eden od dveh stari znanec policije zaradi kaznivih dejanj na področju mamil. V avtomobilu so zasegli deset paketov mamil, moška pa so aretirali zaradi posesti z namenom razpečevanja drog in prepeljali v tamkajšnji zapor.