Na avtocesti A23 je okrog 10.40 na izvozu Videm sever zagorel avtomobil. Voznik, ki ga je uspel ustaviti, se je pravočasno oddaljil, tako da na srečo ni bilo poškodovanih. Avtomobil pa je bil v požaru uničen. Na kraj so prišli gasilci iz Vidma, ki so požar pogasili in so zavarovali območje ter odpravili posledice požara. Vzroke požara še preiskujejo. Izvoz so med gašenjem zaprli za promet.