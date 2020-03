Na Brennerju 82 km dolga vrsta, Hrvaška zavrača vozila iz Italije

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa prihaja na italijansko-avstrijski meji na Brennerju in na slovensko-hrvaških mejnih prehodih do velike zmede. Na Brennerju so preteklo noč našteli kar 82 kilometrov dolgo vrsto tovornjakov, ki so bili iz Italije namenjeni v Avstrijo. Do zmede prihaja tudi zaradi slabe komunikacije med Italijo in Avstrijo, kar velja tudi za Slovenijo in Hrvaško.

Hrvaška je zaradi novega koronavirusa uvedla 14-dnevno karanteno za vse, ki prihajajo s kriznih območij, na meji s Slovenijo pa zavračajo vsa vozila, ki so prispela iz Italije. Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je bila pred kratkim kolona tovornjakov dolga 12 kilometrov. Čakalna doba za voznike tovornih vozil pri izstopu iz Slovenije je več kot 10 ur. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg 5 kilometrov, čakalna doba pa je do dve uri. Na mejnem prehodu Metlika pa je pri izstopu iz Slovenije čakalna doba najmanj dve uri.

Slovenska družba GoOpti je zaradi epidemije novega koronavirusa danes ustavila vse prevoze, povezane z Italijo. V ponedeljek bodo ustavili tudi vse prevoze, povezane s Hrvaško in Avstrijo.