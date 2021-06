Na cepljenje se lahko prijavijo tudi najstniki, stari od 12 do 15 let

Od srede, 16. junija, od 12. ure dalje se bodo v FJK lahko naročili na cepljenje tudi najstniki, stari od 12 do 15 let. Tej starostni skupini bodo namenili mRNK cepivo, ki sta ga razvili družbi Pfizer in BioNTech, saj je doslej to edino cepivo, ki ga je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila za mlajše od 16 let. Naročanje je mogoče preko deželne spletne aplikacije, na Enotnih točkah za naročanje (Cup) oz. v lekarnah ali s klicem na tel. št. 0434 223522. Mladoletniki bodo na dan cepljenja morali imeti s seboj izpolnjen obrazec, ki ga morata podpisati oba starša. Prav tako bo moral vsaj eden od staršev mladoletnika pospremiti v cepilno središče, je sporočil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravje.