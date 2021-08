Na cestah bo konec tedna gneča

Bližajoči se velikošmarenski vikend v Italiji velja za višek turistične sezone. Turistične nastanitve so v tem obdobju polne do zadnjega kotička, med gosti so večinoma »domači« turisti, teh bo 13 milijonov, trije več kot v letu 2019 in 2,4 milijona več kot lani, kažejo podatki raziskave organizacije Cna Turismo e Commercio. Prišteti je treba še štiri milijone tujih turistov, kar ni zanemarljivo, a precej manj kot pred pandemijo, v prihodnjem tednu pa bo to število naraslo na osem milijonov. Najbolj oblegana bodo mesta umetnosti, kot so Rim, Benetke, Firence, Milan, Neapelj in Palermo.

Turistično vroč vikend se bo poznal tudi na cestah, kjer napovedujejo gost promet. Na avtocestnem omrežju podjetja Autovie Venete pričakujejo v tem vikendu po 160 tisoč avtomobilov na dan. Posebno živahno bo na avtocesti A4 in to v obe smeri, možne bodo kolone na cestninski postaji pri Moščenicah.

Daljše čakalne dobe že včeraj beležili tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, kjer je bilo za vstop v Slovenijo na prehodih Dragonja, Sečovlje in Starod čakati več kot dve uri, manj je bilo čakanja v obratni smeri. Podoben scenarij bi se znal ponoviti v prihodnjih dneh.