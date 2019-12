Na cesti med Postojno in Pivko pet poškodovanih

Danes ob 5.42 sta na cesti med Postojno in Pivko pri odcepu za Grobišče trčila avtomobila, poročajo Primorske novice. Eno vozilo je ostalo na cestišču, eno pa je odbilo na travnik. Poleg obeh voznikov so lažje poškodovani še trije potniki, stari 30, 37 in 53 let, bolgarski državljani.

Nesrečo je povzročila 58-letna voznica avtomobila, ki je pri odcepu za Grobišče polkrožno obrnila in izsilila prednost vozniku avtomobila, 37-letnemu bolgarskemu državljanu z urejenim bivanjem v Sloveniji.

Poleg policistov so posredovali reševalci in postojnski gasilci.