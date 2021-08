Na covidnih oddelkih v FJK 5 bolnikov več kot v soboto

V FJK so včeraj ob 1212 PCR testiranjih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom in ob 353 hitrih antigenskih testih 7 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 1,24-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 1,98-odstoten. Večino novih okužb (57 odstotkov) so potrdili pri mladih pod 29. letom starosti.

Danes ni umrl noben covidni bolnik. Na covidnih oddelkih deželnih bolnišnic je hospitaliziranih 19 bolnikov s covidom, kar je pet več kot v soboto, na oddelkih za intenzivno nego pa se še vedno zdravijo trije bolniki s covidom-19.

Od začetka pandemije je umrlo 3790 ljudi, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.562 ljudi, klinično zdravih je 42, v samoizolaciji pa je 690 ljudi.