Na covidnih oddelkih zaradi drugih zdravstvenih težav 43 % bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 1247 PCR testiranjih in 47.655 hitrih antigenskih testih skupno potrdili 5512 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo v primerjavi s prejšnjo nedeljo potrjenih okrog tri tisoč okužb manj.

V bolnišnicah se zdravi 974 bolnikov s covidom-19, kar je šest več kot dan prej. Od tega jih je zaradi covida hospitaliziranih 557 (približno 57 odstotkov), kar je 45 več kot dan prej, poroča MMC RTVSLO. Ob tem je v bolnišnicah še 417 bolnikov, ki so sicer okuženi, a so hospitalizirani zaradi drugih zdravstvenih težav, so zapisali. V primerjavi z dnevom prej slovenska vlada poroča, da se je število takšnih bolnikov zmanjšalo za 40. Intenzivno zdravljenje potrebuje 134 bolnikov s covidom-19, dva manj kot dan prej. Od teh jih je 116 hospitaliziranih zaradi covida, 18 pa s covidom-19, tora zaradi drugih primarnih obolenj.

Umrlo je 18 bolnikov s covidom-19.

Po podatkih NIJZ-ja se je število aktivno okuženih v Sloveniji nekoliko znižalo, trenutno jih je 187.763, kar je 2833 primerov manj kot dan prej.

Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh znaša 8908, kar je 135 manj kot dan prej. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh pa 12.657, 435 manj kot dan prej.