Na dan osvoboditve v FJK naraslo število glob

Varnostni organi so v soboto, 25. aprila, v Furlaniji - Julijski krajini legitimirali 2735 ljudi in jih zaradi kršenja ukrepov za omejevanje gibanja oglobili 153 (približno 5 odstotkov vseh legitimiranih ljudi), pet oseb so tudi ovadili, ne pa zaradi kršitve vladne uredbe. Odstotek je nekoliko višji v primerjavi s trendom iz prejšnjih dni. Med pregledom 405 trgovin in lokalov so zabeležili pet prekrškov, odredili pa so tudi zaprtje ene trgovine.

Na državni ravni so v Italiji v soboto legitimirali 242.145 ljudi. Od teh so oglobili 9240 ljudi (3,8 odstotka), 72 ljudi so ovadili zaradi lažnih izjav, 39 ljudi pa so ovadili zaradi kršenja karantene. Med pregledom 74.955 trgovin in lokalov so oglobili 295 upraviteljev in odredili zaprtje 59 dejavnosti.