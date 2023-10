Na delavko padlo orodje

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v tovarni v Prati pri Pordenonu, kjer se je poškodovala delavka. Nanjo je padlo orodje, ki jo je udarilo v zgornji del telesa. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom ji je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so zaradi resnosti poškodb poklicali reševalni helikopter. Z njim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v resnem zdravstvenem stanju. Kraj nesreče si ogledujejo tudi varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.