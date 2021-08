Na deželnih avtocestah ta konec tedna 300.000 vozil

To soboto in nedeljo (28. in 29. avgusta) na deželnem avtocestnem omrežju pričakujejo močno povečan promet povratnikov. Družba Autovie Venete ocenjuje, da jo bo prevozilo skoraj 300.000 vozil. Od teh jih bo 40.000 pripeljalo iz Slovenije ter Hrvaške na cestninsko postajo pri Moščenicah, 25.000 pa iz deželnih obmorskih letovičarskih krajev na uvoz pri Latisani. Povečan promet povratnikov v gorah in v Avstriji ter v srednjeevropskih državah pričakujejo tudi na avtocesti A23 zlasti na odseku med Vidmom in vozliščem pri Palmanovi. Promet bo povečan že od sobotnih jutranjih ur, zaradi česar je družba Autovie Venete okrepila prisotnost osebja na več cestninskih postajah in reševalnih služb.