Koprski kriminalisti so v Izoli med preiskavo stanovanja 55-letnega domačina našli in zasegli 18 rastlinskih stebel prepovedane droge konoplja, za skupnih več kot 10 kg, ter 10 gramov posušenih rastlinskih delcev. Obenem so našli in zasegli pripomočke za pridelavo konoplje ter druge dokaze o pridelavi konopljinih produktov. Kriminalisti so na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo.