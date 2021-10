Na domu skrival več kot štiri kilograme konoplje

Karabinjerji iz Vidma so v kraju Colloredo di Monte Albano aretirali 45-letnika zaradi proizvajanja in posesti z namenom razpečevanja droge. Na njegovem domu so med hišno preiskavo odkrili 4,1 kilograma konoplje. Hranil jo je v 71 steklenih lončkih, navadno uporabljenih za polnjenje medu, mnogi izmed katerih so bili v čebeljih panjih. Zasegli so tudi 33 sadik konoplje, visokih okrog dva metra in tehtnico. Do odkritja je prišlo po daljši preiskavi. Moškega so prepeljali v videmski zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu.