Na enoti nujne medicinske pomoči v Mariboru pozitivnih sedem zdravnikov

Na enoti nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma so danes zjutraj potrdili okužbo z novim koronavirusom pri sedmih zdravnikih. Sprejeli so že vse potrebne zdravstvene ukrepe, je povedal direktor kliničnega centra Vojko Flis. Opravili so testiranje na novi koronavirus pri že več kot 50 ljudeh, testiranja pa bodo nadaljevali. Med zdravstvenim osebjem UKC Maribor zaenkrat ni bilo pozitivnih, 14 oseb pa so napotili v osamitev. Domnevajo, da gre za vnos okužbe iz tujine, verjetno iz Črne gore, je povedal Flis. Okuženi zdravniki so se namreč udeležili posveta v Črni gori, na katerem so govorili o novem koronavirusu in soočanju z njim.

V UKC Maribor so danes že začeli ponovno vzpostavljati enoto za bolnike s covidom-19, a zaenkrat še nimajo hospitaliziranih bolnikov s covidom-19.