Na Fernetičih so ukradli tovornjak

Včeraj je po 23. uri na bencinskem servisu na Fernetičih državljan Romunije zaprosil tam zaposlenega, da pokliče policijo, ker so mu ukradli tovornjak.

Policisti so na kraju z zbiranjem informacij ugotovili, da je 30-letni državljan Romunije pripeljal na bencinski servis Fernetiči sever in ga parkiral na parkirnem prostoru. Vozilo je zaklenil in odšel v prodajalno, da bi nekaj pojedel. Ko se je vrnil po desetih minutah vrnil na parkirni prostor, je opazil, da tam ni več parkiranega njegovega vozila. V tovornem delu je prevažal 1200 kilogramov medu in en kilogram čebeljega prahu. Po prvih ocenah je s kaznivim dejanjem tatvine vozila oškodovan za 6000 evrov, s tatvino tovora v vozilu pa za 60.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Koper.