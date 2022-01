Na Florjanki se je danes zjutraj poškodoval 58-letni slovenski smučar. Na kraj so prvi prispeli policisti na smučiščih, ki so mu nudili prvo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je zlomil roko in da je utrpel več poškodb.