Na gondolah odslej manj turistov: razlog ni pandemija, ampak teža

BENETKE – Pandemija covida-19 je močno opustošila turistično industrijo v Benetkah. Ko se je Italija začela znova odpirati, so zato v mestu turiste pričakali odprtih rok. Zadovoljni so tudi gondoljerji, čeprav so morali sprejeti nove omejitve dovoljenega števila oseb v gondolah. Tem sicer ni botrovala zapovedana socialna distanca, temveč vse težji turisti.

Po novih pravilih bodo lahko t. i. gondole da nolo, ki predstavljajo prevozno sredstvo po slavnih beneških kanalih, namesto šest sprejele pet oseb, t. i. gondole da parada, ki se večinoma uporabljajo kot taksiji po kanalu Grande, osrednjem v mestu, pa 12 oseb, torej dve manj kot doslej.

»V zadnjih približno desetih letih turisti tehtajo več. Raje, kot da bijih pred odhodom postavili na tehtnico, pa smo se odločili zmanjšatištevilo potnikov v gondolah,« je povedal vodja beneškega združenja gondoljerjev Andrea Balbi.