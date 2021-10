Na gori Tersadia v Karniji reševali motokrosista

Petnajsterica gorskih reševalcev je sinoči ob 19. uri posredovala na gori Tersadia v Karniji, kjer se je na višini 1370 metrov v bližini zavetišča Tersadia poškodoval nemški motokrosist. Padel je in si zlomil nogo. Na pomoč sta poklicala druga dva motokrosista, ki sta bila z njim v skupini.

Gorski reševalci, reševalci finančne policije in gasilci so se na goro odpravili iz kraja Treppo Carnico s terenskim vozilom, zadnjih 500 metrov vzpona pa so morali opraviti peš. Ponesrečenemu motokrosistu so na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga ob uporabi varnostnih vrvi prenesli do vozila. Prepeljali so ga v bolnišinico. Reševalna akcija se je zaključila ob 23.30.