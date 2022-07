Na goriškem Krasu trenutno aktivnih še 240 gasilcev

Vse helikopterje in letala iz tujine, ki so sodelovali pri gašenju požara na goriškem Krasu, so odpoklicali. Na terenu je trenutno aktivnih še 240 gasilcev, ki opravljajo nadzor in čiščenje ter zalivanje robov požarišča. Gasilci tudi spremljajo dogajanje na dveh žariščih, je povedal vodja izmene regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Sebastjan Kozar. Žarišči sta na severni strani Trstelja ter na izjemno težko dostopnem terenu Kremenjaka v smeri proti Novi vasi. Eno žarišče pa je tudi pri kraju Novelo, kjer je že posredoval helikopter Slovenske vojske.

Gasilci sodelujejo in izmenjujejo informacije z italijansko gozdno policijo, ki na italijanski strani vodi intervencijo, so še sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko. Noč je bila sicer za gasilce na Krasu dokaj mirna.