Na Goriškem toplo kot v maju

Najvišje dnevne temperature so se danes na Goriškem povzpele nad 24 stopinj Celzija. V Koprivnem je deželna meteorološka opazovalnica namerila 24,4 stopinje Celzija, v Gradišču pa 24,2 stopinje Celzija. Gre za temperature, ki bi jih po dolgoletni normalnosti namerili v maju. Na Kraški planoti so v Zgoniku beležili najvišjo današnjo temperaturo 20,9 stopinje Celzija, pri Briščikih pa 21,6 stopinje Celzija. Najtopleje v deželi pa je bilo v kraju Ariis, na Videmskem, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila 24,9 stopinje Celzija. Gre za pravo nasprotje dogajanja kot ob še mrzlem morju, saj v Trstu živo srebro danes tudi ob precej bolj vlažnem zraku ni preseglo 15,9 stopinje Celzija. V Trstu je torej bila temperatura več kot 8 stopinj Celzija nižja kot na Goriškem.

Povečini sončno in za ta čas toplo vreme se bo nadaljevalo do vključno petka. V noči na soboto, v soboto in nedeljo bo več spremenljivosti, zlasti v soboto niso izključene posamezne plohe. Nekoliko hladneje bo.

Od ponedeljka kaže na nekajdnevno spremenljivost ob nižjih temperaturah in občasnih padavinah.