Na Hrvaškem 113 okuženih z novim koronavirusom

Na Hrvaškem je do danes 113 okuženih s koronavirusom. Od včeraj so zabeležili osem novih primerov. Povprečna starost okuženih je v primerjavi z drugimi državami razmeroma nizka, in sicer 42,6 leta. Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš temu pripisuje dejstvo, da je na Hrvaškem epidemiološka slika dobra. Le eden od okuženih je namreč na respiratorju, toda ni življenjsko ogrožen.

Na Hrvaškem je v samoizolaciji nekaj manj kot 13.000 oseb, med njimi jih 790 zdravniki intenzivno nadzirajo, ker so bile v stiku z okuženimi, je dejal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.