Na Hrvaškem 261 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob rekordnih 5690 testiranjih potrdili 261 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Zabeležili so sedem novih smrtnih žrtev s covidom-19. Trenutno je na Hrvaškem 2429 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 313 bolnikov, od tega jih je 24 na ventilatorjih.

Skupno število žrtev med bolniki s covidom-19 se je tako povečalo na 218. Trenutno je v samoizolaciji 8955 ljudi. Največ novih okužb so potrdili v Zagrebu, in sicer 49, ter v splitsko-dalmatinski županiji, kjer jih je bilo 48. V Istrski županiji in na Reki so potrdili po 2 novi okužbi.

Na Hrvaškem so doslej skupno odkrili 13.368 primerov okužbe, okrevalo je 10.721 bolnikov.