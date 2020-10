Na Hrvaškem 486 novih okužb, Istra »srečni otok«

Na Hrvaškem so včeraj ob 4576 testiranjih potrdili 486 novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje dnevno število okužb doslej, po četrtkovem rekordu 542 okužb, medtem ko so jih v petek potrdili 457. Včeraj so umrli štirje bolniki s covidom-19.

Na Hrvaškem je trenutno 2662 aktivno okuženih, hospitaliziranih je 382 bolnikov, med temi jih je 29 na ventilatorjih.

Največ okužb, 199, so včeraj potrdili v Zagrebu, najmanj pa v Istrski regiji, kjer so ob 182 testiranjih potrdili le eno okužbo. Trenutno je v Istrski regiji le 11 aktivnih primerov okužbe, medtem ko je v samoizolaciji 170 ljudi.

Na Reki so v zadnjih 24 urah ob 500 testiranjih potrdili 16 novih primerov okužbe, 16 bolnikov s covidom-19 pa je tudi ozdravelo. V Kvarnerju in Gorskem kotarju je trenutno 122 aktivnih primerov okužbe.