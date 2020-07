Na Hrvaškem 52 novih okuženih, najmanj po 30. juniju

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 52 novih okužb z novim koronavirusom, kar je najnižje število po 30. juniju. Niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Trenutno je 930 aktivnih okuženih, v bolnišnicah zaradi novega koronavirusa leži 89 bolnikov, med katerimi jih je 5 na ventilatorjih.

Na Hrvaškem so od 25. februarja skupaj potrdili 3272 okužb s covidom-19 in zabeležili 113 smrtnih žrtev. Odtlej je okrevalo 2229 bolnikov. Skupaj so doslej testirali skoraj 87.000 oseb, med njimi 866 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je več kot 4700 ljudi.

Med zadnjimi potrjenimi okuženimi je bilo 12 oseb na isti poročni zabavi. V samoizolaciji je 160 ljudi, ki so bili v stiku z njimi.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je napovedal, da obravnavajo možnost poostritve epidemioloških ukrepov za družinske zabave, ker menijo, da so lahko potencialna žarišča okužbe.