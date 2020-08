Na Hrvaškem 58 novih primerov okužbe

Na Hrvaškem so ob 1167 testiranjih v zadnjih 24 urah potrdili 58 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Gre za največje dnevno število okužb po minuli soboti. Od nedelje do torka pa so skupno potrdili 94 novih okužb. Niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev.

Trenutno je na Hrvaškem 633 aktivnih primerov okužbe. Hospitaliziranih je 111 bolnikov s covidom-19, med katerimi jih je sedem na ventilatorjih.

V minulih 24 urah je bilo največ novih okužb v splitsko-dalmatinski županiji, v kateri so zabeležili 15 primerov. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom, so potrdili skupno 5376 okužb. Medtem je okrevalo 4589 ljudi, zaradi covida-19 pa je umrlo 154 ljudi.